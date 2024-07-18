Обама занепокоєний шансами Байдена на виборах, – ЗМІ

У бесідах Обама висловлює занепокоєння тим, що опитування складаються не на користь Байдена, пишуть ЗМІ.

Джерело фото: Official White House Photo

Колишній президент США Барак Обама висловив серйозне занепокоєння шансами Джо Байдена на переобрання. Його слова передає «The Washington Post» з посиланням на джерела, знайомі з позицією Обами.

За їхніми словами, Обама вважає, що шлях Байдена до перемоги значно звузився, і він вважає, що чинному президенту необхідно серйозно замислитися про «життєздатність» його кандидатури.

Водночас, як зазначають у ЗМІ, з моменту дебатів Обама спілкувався з Байденом лише один раз , і в своїх розмовах з іншими він чітко дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена — це рішення, яке має прийняти сам президент.

Як пише «The Washington Post», Обама, який зберігає величезний вплив у Демократичній партії, за даними ЗМІ, за лаштунками був глибоко залучений до розмов про майбутнє кампанії Байдена. Він приймає дзвінки від багатьох стурбованих демократів, включаючи колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі.

У своїх бесідах Обама висловлює занепокоєння тим, що опитування складаються не на користь Байдена, електоральні перспективи Дональда Трампа розширюються, а донори відвертаються від чинного президента.

Публічно команда Байдена залишається непохитною, заявляючи, що президент не відмовиться від участі в перегонах. Однак за лаштунками зростає тривога в Демократичній партії щодо перспектив Байдена та їхнього потенційного впливу на інших кандидатів, пишуть в ЗМІ.

Провідні демократи в Конгресі вже попередили Байдена про широко поширені побоювання, що його кандидатура може знизити шанси демократів на контроль над законодавчими палатами наступного року.

Незважаючи на це, Обама підкреслює, що рішення має приймати сам Байден.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після того, як відомий американський актор Джордж Клуні виступив в есе в «New York Times» з критикою проти подальшої виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена, до нього приєдналися інші відомі особистості індустрії розваг із закликом, щоби Байден поступився на перегонах іншому кандидатові.

Також заявив, що він «на коні» та готовий провести нові дебати з Дональдом Трампом, які заплановані на вересень. Нагадаємо, Трамп зібрав достатньо голосів, аби йти у президенти від республіканців.

Додамо, що видання «Axios» за даними неназваних високопоставлених демократів пише, що зростаючий тиск лідерів конгресу партії та близьких друзів може переконати Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки вже на цих вихідних.

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