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Демократи очікують, що Байден вийде з президентської гонки вже на цих вихідних, – ЗМІ

18:26, 18 липня 2024
Зазначається, що тиск щодо того, щоб вийти з президентської гонки зріс до нестерпного рівня, особливо в останні кілька днів.
Демократи очікують, що Байден вийде з президентської гонки вже на цих вихідних, – ЗМІ
Джерело фото: Eric Lee / The New York Times
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Як стало відомо зі ЗМІ, Національний комітет Демократичної партії США відклав онлайн-голосування, яке затвердило б Джо Байдена кандидатом у президенти США.

Зокрема, як пише американська газета «The New York Times», у середу, 18 липня, оголосили, що онлайн-голосування проведуть протягом першого тижня серпня.

Конгресмен Джаред Хаффман з Каліфорнії заявив, що нові терміни — це «позитивний крок». Однак сказав, що це навряд чи зменшить занепокоєння щодо Джо Байдена.

Видання «Axios» за даними неназваних високопоставлених демократів пише, що зростаючий тиск лідерів конгресу партії та близьких друзів може переконати Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки вже на цих вихідних.

Як додає видання, президенту кажуть, що «якщо він залишиться, колишній президент Трамп може перемогти з великою перевагою та знищити спадщину Байдена та надії демократів у листопаді».

Зазначається, що тиск щодо того, щоб вийти з президентської гонки зріс до нестерпного рівня, особливо в останні кілька днів.

«Його вибір — бути одним із героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде», — сказав один із близьких друзів президента. «Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він прямує туди».

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після того, як відомий американський актор Джордж Клуні виступив в есе в «New York Times» з критикою проти подальшої виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена, до нього приєдналися інші відомі особистості індустрії розваг із закликом, щоби Байден поступився на перегонах іншому кандидатові.

Також заявив, що він «на коні» та готовий провести нові дебати з Дональдом Трампом, які заплановані на вересень. Нагадаємо, Трамп зібрав достатньо голосів, аби йти у президенти від республіканців.

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