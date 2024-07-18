Наступну кампанію декларування максимально автоматизують, 70% полів будуть заповнені

Наступна кампанія декларування буде максимально автоматизована. Голова НАЗК Віктор Павлущик анонсував автозаповнення декларації, яке спростить процес декларування та дозволить заповнити декларацію приблизно за годину. Про це він сказав в інтерв'ю «LB.UA».
Так, за його словами, після 12 жовтня цього року декларанти матимуть можливість автоматично заповнювати до 70% полів даними, наявними в реєстрах, базах державних органів, а до чернетки декларації буде можливість перенести відомості з реєстрів, держателями яких є Мін'юст, МВС, Держприкордонслужба, ПФУ, Мінсоцполітики, ДЗК та інші державні органи.
«Співпраця ж з Мінцифри дозволила нам реалізувати можливість декларанту на стадії заповнення чернетки декларації отримати інформацію не лише про свої, а й членів сім’ї активи й доходи через відповідне погодження в мобільному застосунку «Дія», - зазначив Павлущик.
Зараз на заповнення декларації декларанти витрачають три-чотири години.
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