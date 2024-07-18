Давид Арахамія про зміну процедури звільнення корупціонерів від в’язниці: «Фінальна версія все одно буде проходити «залік» від міжнародників»

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.
Це підтвердив і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«Ніщо не зупинить зраду, час якої настав…
Законопроект №11340. Декілька ключових позицій щодо нього:
Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем». До його редакції і висловили свої зауваження Антикорупційний комітет Верховної Ради та САП.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», пропонується доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті. У такому разі розмір штрафу визначається у таких межах:
1) від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;
2) від 2,057 млн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;
3) від 20,417 млн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;
4) від 102 млн грн до 204 млн грн - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
У кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим буде погоджуватися:
1) у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину – за погодженням з керівником органу прокуратури або його заступником;
2) у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину – за погодженням з Генпрокурором (виконувачем обов’язків Генпрокурора) або його заступником.
У кримінальних провадженнях щодо тяжкого, особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим здійснюється:
1) у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, – за погодженням із керівником САП (виконувачем обов’язків керівника САП) або заступником керівника САП;
2) у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, – за погодженням з керівником САП.
Автор: Наталя Мамченко
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