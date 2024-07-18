Давид Арахамія про зміну процедури звільнення корупціонерів від в’язниці: «Фінальна версія все одно буде проходити «залік» від міжнародників»

«Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях – це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамія.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.

Це підтвердив і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Ніщо не зупинить зраду, час якої настав…

Законопроект №11340. Декілька ключових позицій щодо нього:

Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану. Наразі пройшло перше читання і в нас є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись. Угода – це ПРАВО прокуратури, а не обов’язок. Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка. Фінальна версія законопроекту все одно буде проходити «залік» від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях» - вказав Арахамія.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем». До його редакції і висловили свої зауваження Антикорупційний комітет Верховної Ради та САП.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», пропонується доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті. У такому разі розмір штрафу визначається у таких межах:

1) від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;

2) від 2,057 млн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

3) від 20,417 млн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

4) від 102 млн грн до 204 млн грн - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим буде погоджуватися:

1) у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину – за погодженням з керівником органу прокуратури або його заступником;

2) у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину – за погодженням з Генпрокурором (виконувачем обов’язків Генпрокурора) або його заступником.

У кримінальних провадженнях щодо тяжкого, особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим здійснюється:

1) у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, – за погодженням із керівником САП (виконувачем обов’язків керівника САП) або заступником керівника САП;

2) у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, – за погодженням з керівником САП.

Автор: Наталя Мамченко

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