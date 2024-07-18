Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів

14:15, 18 липня 2024
Законопроект про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством наштовхнувся на критику, але така процедура вже існує і застосовується, а подальші зміни – вимога щодо вступу до ЄС і отримання європейських грошей.
Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем».

Прийняття законопроекту відразу наштовхнулося на критику широкої громадськості («відкуп корупціонерів»). Однак тут слід зауважити кілька нюансів.

По-перше, процедура звільнення шляхом укладення угод вже існує, і давно. Для прикладу, в жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з колишнім очільником Верховного Суду Всеволодом Князєвим підозрювали в отриманні неправомірної вигоди.

По-друге, подальші зміни до цієї процедури – це вимога міжнародних партнерів.

Так, умови надання макрофінансової допомоги ЄС, зокрема План у межах Програми ЄС Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримає гроші, передбачає прийняття закону до IІI кв. 2024 року щодо удосконалення процедури про угоди зі слідством. Про це «Судово-юридична газета» вже неодноразово писала.

Зазначимо, що у цьому плані є й не менш «цікаві» пропозиції, наприклад, скасування строків досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру. Тобто, правоохоронцям пропонують надати можливість «вічно» розслідувати певні справи. Вочевидь, широкій громадськості та бізнесу такі ідеї теж можуть не сподобатися.

По-друге, Звіт Єврокомісії стосовно перспектив вступу України до ЄС також містить вимогу про законопроект «з метою вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості»

«Кримінальний процесуальний та Кримінальний кодекси необхідно вдосконалювати, щоб забезпечити більшу ефективність і кращі результати. Зміни мають бути спрямовані на недопущення процесуальних зволікань, збільшення строків досудового розслідування та вдосконалення підстав і порядку укладення угод про визнання винуватості. Правова база щодо захисту інформаторів має бути завершена та повністю приведена у відповідність до acquis ЄС» - йдеться у Звіті Єврокомісії.

Інше питання – це те, як буде виписано цей законопроект. Саме до його редакції і висловили свої зауваження Антикорупційний комітет Верховної Ради та САП.

«Редакція, яка буде винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку — без викриття інших учасників злочину.

Простими словами, якщо законопроект №11340 буде ухвалено у нинішньому вигляді, кожен учасник топ-корупційного злочину включно з організатором зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов'язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків.

Інститут угод зі слідством має існувати і дійсно потребує вдосконалення. До прикладу, на сьогодні у законодавстві немає можливості зменшити особі міру покарання, якщо особа співпрацюватиме зі слідством і допоможе викрити інших співучасників чи співорганізаторів злочину. Таким чином, підозрюваний чи обвинувачений часто не має мотивації йти на угоду зі слідством шляхом викриття своїх поплічників. Це, безумовно, потрібно змінювати. Однак паралельно неприпустимо створювати корупційні дірки, що сприятимуть суттєвому зменшенню відповідальності за топ-корупцію.

Норма щодо можливості «відкупитися» від відповідальності без викриття поплічників — несправедлива, послаблює запобіжний ефект антикорупційного законодавства і має бути виключена» – пояснила зауваження голова Антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

Як раніше заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, «удосконалення інституту угод дасть можливість бути більш ефективними у розслідуванні системної корупції і діяльності організованих злочинних груп... Фактично прокурор позбавлений можливості запропонувати особі, якщо вона готова йти на співпрацю і викривати інших учасників, менший термін, ніж передбачено законом, або взагалі умовний термін».

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів

Законопроект про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством наштовхнувся на критику, але така процедура вже існує і застосовується, а подальші зміни – вимога щодо вступу до ЄС і отримання європейських грошей.

15% вартості при продажу авто і 5% при продажі квартири чи землі – які нові ставки військового збору пропонує увести Кабмін

Кабмін готується внести до Верховної Ради законопроект про підвищення податків.

Від 204 тисяч грн до 204 млн грн: які штрафи будуть запроваджені для корупціонерів у разі укладення угод про визнання винуватості

Укладення угод про визнання винуватості для викриття більш високопоставлених корупціонерів – Рада схвалила за основу законопроект Кабміну.

Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва