Прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів

Законопроект про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством наштовхнувся на критику, але така процедура вже існує і застосовується, а подальші зміни – вимога щодо вступу до ЄС і отримання європейських грошей.

18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем».

Прийняття законопроекту відразу наштовхнулося на критику широкої громадськості («відкуп корупціонерів»). Однак тут слід зауважити кілька нюансів.

По-перше, процедура звільнення шляхом укладення угод вже існує, і давно. Для прикладу, в жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з колишнім очільником Верховного Суду Всеволодом Князєвим підозрювали в отриманні неправомірної вигоди.

По-друге, подальші зміни до цієї процедури – це вимога міжнародних партнерів.

Так, умови надання макрофінансової допомоги ЄС, зокрема План у межах Програми ЄС Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримає гроші, передбачає прийняття закону до IІI кв. 2024 року щодо удосконалення процедури про угоди зі слідством. Про це «Судово-юридична газета» вже неодноразово писала.

Зазначимо, що у цьому плані є й не менш «цікаві» пропозиції, наприклад, скасування строків досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру. Тобто, правоохоронцям пропонують надати можливість «вічно» розслідувати певні справи. Вочевидь, широкій громадськості та бізнесу такі ідеї теж можуть не сподобатися.

По-друге, Звіт Єврокомісії стосовно перспектив вступу України до ЄС також містить вимогу про законопроект «з метою вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості»

«Кримінальний процесуальний та Кримінальний кодекси необхідно вдосконалювати, щоб забезпечити більшу ефективність і кращі результати. Зміни мають бути спрямовані на недопущення процесуальних зволікань, збільшення строків досудового розслідування та вдосконалення підстав і порядку укладення угод про визнання винуватості. Правова база щодо захисту інформаторів має бути завершена та повністю приведена у відповідність до acquis ЄС» - йдеться у Звіті Єврокомісії.

Інше питання – це те, як буде виписано цей законопроект. Саме до його редакції і висловили свої зауваження Антикорупційний комітет Верховної Ради та САП.

«Редакція, яка буде винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку — без викриття інших учасників злочину.

Простими словами, якщо законопроект №11340 буде ухвалено у нинішньому вигляді, кожен учасник топ-корупційного злочину включно з організатором зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов'язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків.

Інститут угод зі слідством має існувати і дійсно потребує вдосконалення. До прикладу, на сьогодні у законодавстві немає можливості зменшити особі міру покарання, якщо особа співпрацюватиме зі слідством і допоможе викрити інших співучасників чи співорганізаторів злочину. Таким чином, підозрюваний чи обвинувачений часто не має мотивації йти на угоду зі слідством шляхом викриття своїх поплічників. Це, безумовно, потрібно змінювати. Однак паралельно неприпустимо створювати корупційні дірки, що сприятимуть суттєвому зменшенню відповідальності за топ-корупцію.

Норма щодо можливості «відкупитися» від відповідальності без викриття поплічників — несправедлива, послаблює запобіжний ефект антикорупційного законодавства і має бути виключена» – пояснила зауваження голова Антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

Як раніше заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, «удосконалення інституту угод дасть можливість бути більш ефективними у розслідуванні системної корупції і діяльності організованих злочинних груп... Фактично прокурор позбавлений можливості запропонувати особі, якщо вона готова йти на співпрацю і викривати інших учасників, менший термін, ніж передбачено законом, або взагалі умовний термін».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.