Антикорупційний комітет Ради назвав корупційним законопроект Кабміну про укладення угод зі слідством

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також виступила проти законопроекту про викриття «дрібнішими» корупціонерами більш високопоставлених хабарників в редакції Кабміну.

Проект закону 11340 про удосконалення угод зі слідством не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупціогенний фактор. Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики під головуванням Анастасії Радіної.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», вчора, 17 липня, цей законопроект Кабміну рекомендував схвалити Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. Прийняття закону про удосконалення порядку укладення угод зі слідством для викриття «дрібнішими» корупціонерами більш високопоставлених хабарників є частиною вимог міжнародних партнерів.

«Редакція, яка буде винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку — без викриття інших учасників злочину.

Простими словами, якщо законопроект №11340 буде ухвалено у нинішньому вигляді, кожен учасник топ-корупційного злочину включно з організатором зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов'язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків.

Інститут угод зі слідством має існувати і дійсно потребує вдосконалення. До прикладу, на сьогодні у законодавстві немає можливості зменшити особі міру покарання, якщо особа співпрацюватиме зі слідством і допоможе викрити інших співучасників чи співорганізаторів злочину. Таким чином, підозрюваний чи обвинувачений часто не має мотивації йти на угоду зі слідством шляхом викриття своїх поплічників. Це, безумовно, потрібно змінювати. Однак паралельно неприпустимо створювати корупційні дірки, що сприятимуть суттєвому зменшенню відповідальності за топ-корупцію.

Норма щодо можливості «відкупитися» від відповідальності без викриття поплічників — несправедлива, послаблює запобіжний ефект антикорупційного законодавства і має бути виключена» - вказала Радіна.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодилася з цим висновком.

«Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину.

Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод» - вказали у САП.

Автор: Наталя Мамченко

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