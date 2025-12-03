Привітання з Днем святого Миколая — красиві картинки, вірші, смс та побажання

Найкращі привітання з Днем святого Миколая у смс, прозі, віршах та в картинках дивіться у нашій добірці.

У суботу, 6 грудня, в Україні святкуватимуть День святого Миколая, який є улюбленим зимовим святом усіх дітей і багатьох дорослих. Раніше це свято відзначали 19 грудня, але дата була змінена, через те, що у 2023 році Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар.

На Миколая наші пращури варили каші, святили в церкві хліб і зерно, запрошували в гості родичів. У селі люди кропили святою водою домашню худобу.

У цей день прийнято дарувати подарунки хлопчикам і дівчаткам від імені доброго святого, а також вітати один одного.

Привітати свої рідних та друзів Вам допоможуть присвячені цьому святу картинки, вірші та красиві привітання у прозі.

Привітання з Днем святого Миколая у прозі та смс

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

***

Вітаю з Днем святого Миколая! В це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, я тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол Охоронець завжди боронить від бід та горя. Зі святом!

***

Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

***

Вітаю Вас і вашу родину з цим світлим, чудовим святом - Святим Миколаєм! Бажаю доброти, щастя, миру і тепла. Здоров'я Вам і вашим дітям! Нехай Чудотворець захистить вашу сім'ю від усіх негараздів і дарує Вам удачу у всьому.

***

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе в твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якій твоїй праведній справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди була наповнене добром, змістом, успіхом і благополуччям. Зі святом!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, справжніх чудес і оптимізму душі, доброго здоров'я і приголомшливих ідей, люблячої сім'ї і справжнього щастя.

***

У День святого Миколая бажаю, щоб надія і віра жила в ваших серцях, а образи і печалі назавжди були забуті. І нехай лише промені і теплота Сонця осявають ваше життя і душі!

***

Бажаю в це прекрасне свято, день святого Миколая, не сумувати і не нарікати на життя, а насолоджуватися кожною подарованою чудовою миттю, дарувати добро і бути щасливими.

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю сонячного настрою, прекрасного самопочуття, багато дзвінкого і радісного сміху. Нехай здійсняться всі бажання і виправдаються надії! І звичайно ж бажаю мирного неба і якнайшвидшої перемоги України!

Привітання з Днем святого Миколая у віршах

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Вечір стане на порозі,

З'явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають -

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Миколай Святий - добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров'я у дітей,

Щоб сім'я була багата,

Та пошана від людей!

***

Від хатинки до хатинки ходить Миколай -

Кожушок чарівний, срібна борода.

Він несе дарунки діточкам малим

І любов дарує українцям всім!

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходь ти скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

Привітання з Днем святого Миколая у картинках

