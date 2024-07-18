Антикоррупционный комитет Рады назвал коррупционным законопроект Кабмина о заключении соглашений со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура также выступила против законопроекта о разоблачении более «мелкими» коррупционерами более высокопоставленных взяточников в редакции Кабмина.

Проект закона 11340 об усовершенствовании соглашений со следствием не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства и содержит коррупциогенный фактор. Такое решение принял Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике под председательством Анастасии Радиной.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», вчера, 17 июля, этот законопроект Кабмина рекомендовал одобрить Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Принятие закона об усовершенствовании порядка заключения соглашений со следствием для разоблачения более «мелкими» коррупционерами более высокопоставленных взяточников является частью требований международных партнеров.

«Редакция, которая будет вынесена на первое чтение, дает возможность подозреваемому или обвиняемому в совершении особо тяжкого коррупционного преступления получить менее суровое наказание при просто частичном возмещении ущерба — без разоблачения других участников преступления.

Простыми словами, если законопроект №11340 будет принят в нынешнем виде, каждый участник топ-коррупционного преступления, включая организатора, сможет просто откупиться, предложив любую сумму в обмен на соглашение со следствием. Не обязательно будет даже полное возмещение причиненного ущерба или ущерба.

Институт соглашений со следствием должен существовать и действительно нуждается в усовершенствовании. К примеру, на сегодняшний день в законодательстве нет возможности уменьшить лицу меру наказания, если лицо будет сотрудничать со следствием и поможет разоблачить других соучастников или соорганизаторов преступления. Таким образом, подозреваемый или обвиняемый часто не имеет мотивации идти на соглашение со следствием путем разоблачения своих приспешников. Это, безусловно, нужно изменять. Однако параллельно недопустимо создавать коррупционные дыры, способствующие существенному уменьшению ответственности за топ-коррупцию.

Норма о возможности «откупиться» от ответственности без разоблачения приспешников — несправедлива, ослабляет меру пресечения антикоррупционного законодательства и должна быть исключена» - указала Радина.

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласилась с этим выводом.

«Речь идет о предусмотренной указанным законопроектом возможности согласования по соглашению о признании виновности менее строгого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи Уголовного кодекса, в том числе за особо тяжкое коррупционное преступление, без обязательного разоблачения другого лица в совершении преступления.

Мы считаем, что такая норма законопроекта не отвечает целям заключения соглашений о признании виновности, которые должны способствовать разоблачению организаторов преступлений через сотрудничество с другими соучастниками. По нашему мнению, разоблачение организаторов коррупционного уголовного правонарушения должно быть неотъемлемым условием заключения таких соглашений» - указали в САП.

Автор: Наталя Мамченко

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