В мозговой имплант интегрировали искусственный интеллект: он поможет набирать сообщения силой мысли

Это поможет людям с тяжелым параличом, потерявшим подвижность верхних конечностей.

В мозговой имплант первым интегрировали искусственный интеллект от OpenAI. Об интеграции объявила американская компания Synchron, которая занимается созданием интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), передает Business Wire.

Указано, что усовершенствованная система генеративного ИИ от OpenAI расширит возможности пользователей имплантов Synchron.

Речь идет о людях с тяжелым параличом, потерявшим подвижность верхних конечностей. Мозговые чипы позволяют им взаимодействовать с гаджетами без помощи рук.

BCI имплантируется в кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры головного мозга через яремную вену. После имплантации он выявляет и передает двигательные намерения мозга, что позволяет людям управлять персональными устройствами исключительно усилием мысли.

Благодаря искусственному интеллекту имплант может генерировать автоматические подсказки для текстовых сообщений и чатов, опираясь на контекстные данные, включая эмоции пользователя.

Таким образом, человек сможет быстрее отвечать на сообщения, поддерживая стандартную скорость разговора. В Synchron также подчеркнули, что BCI не делится данными мозга пользователя из OpenAI.

«Как человек, который скорее всего потеряет способность общаться по мере прогрессирования своей болезни, эта технология дает мне надежду, что в будущем у меня все еще будет способ легко общаться с близкими. Это изменит правила игры», – отметил Марк, использующий платформу BCI от Synchron.

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