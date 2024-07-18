У мозковий імплант інтегрували штучний інтелект: він допоможе набирати повідомлення силою думки

Це допоможе людям з важким паралічем, які втратили рухливість верхніх кінцівок.

У мозковий імплант перше інтегрували штучний інтелект від OpenAI. Про інтеграцію оголосила американська компанія Synchron, яка займається створенням інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI), передає Business Wire.

Вказано, що вдосконалена система генеративного ШІ від OpenAI розширить можливості користувачів імплантів від Synchron.

Мова йде про людей з важким паралічем, які втратили рухливість верхніх кінцівок. Мозкові чипи дають їм змогу взаємодіяти з гаджетами без допомоги рук.

BCI імплантується в кровоносну судину на поверхні рухової кори головного мозку через яремну вену. Після імплантації він виявляє і передає рухові наміри з мозку, що дає змогу людям керувати персональними пристроями виключно зусиллям думки.

Завдяки штучному інтелекту імплант може генерувати автоматичні підказки для текстових повідомлень і чатів, спираючись на контекстні дані, включно з емоціями користувача.

У такий спосіб людина зможе швидше відповідати на повідомлення, підтримуючи стандартну швидкість розмови. У Synchron також підкреслили, що BCI не ділиться даними мозку користувача з OpenAI.

«Як людина, яка, найімовірніше, втратить здатність спілкуватися в міру прогресування своєї хвороби, ця технологія дає мені надію, що в майбутньому в мене все ще буде спосіб легко спілкуватися з близькими. Це змінить правила гри», — зазначив Марк, який використовує платформу BCI від Synchron.

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