Практика судів
  1. У світі

У мозковий імплант інтегрували штучний інтелект: він допоможе набирати повідомлення силою думки

17:15, 18 липня 2024
Це допоможе людям з важким паралічем, які втратили рухливість верхніх кінцівок.
У мозковий імплант інтегрували штучний інтелект: він допоможе набирати повідомлення силою думки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мозковий імплант перше інтегрували штучний інтелект від OpenAI. Про інтеграцію оголосила американська компанія Synchron, яка займається створенням інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI), передає Business Wire.

Вказано, що вдосконалена система генеративного ШІ від OpenAI розширить можливості користувачів імплантів від Synchron.

Мова йде про людей з важким паралічем, які втратили рухливість верхніх кінцівок. Мозкові чипи дають їм змогу взаємодіяти з гаджетами без допомоги рук.

BCI імплантується в кровоносну судину на поверхні рухової кори головного мозку через яремну вену. Після імплантації він виявляє і передає рухові наміри з мозку, що дає змогу людям керувати персональними пристроями виключно зусиллям думки.

Завдяки штучному інтелекту імплант може генерувати автоматичні підказки для текстових повідомлень і чатів, спираючись на контекстні дані, включно з емоціями користувача.

У такий спосіб людина зможе швидше відповідати на повідомлення, підтримуючи стандартну швидкість розмови. У Synchron також підкреслили, що BCI не ділиться даними мозку користувача з OpenAI.

«Як людина, яка, найімовірніше, втратить здатність спілкуватися в міру прогресування своєї хвороби, ця технологія дає мені надію, що в майбутньому в мене все ще буде спосіб легко спілкуватися з близькими. Це змінить правила гри», — зазначив Марк, який використовує платформу BCI від Synchron.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія про зміну процедури звільнення корупціонерів від в’язниці: «Фінальна версія все одно буде проходити «залік» від міжнародників»

«Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях – це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамія.

Всеволода Князєва вирішили звільнити з посади судді Верховного Суду за вчинення корупційного правопорушення

«Квартирна проблема» колишнього голови Верховного Суду не викликала співчуття у членів Вищої ради правосуддя, окрім Романа Маселка та Дмитра Лук’янова.

Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект

Поліцейським дозволять використовувати електрошокери до осіб, які намагаються уникнути затримання.

Замовити техніку та інші товари з-за кордону стане дорожче – Кабмін схвалив оподаткування посилок від 45 євро

Посилки від 45 євро будуть оподатковуватися.

Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва