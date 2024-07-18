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У Києві тимчасово обмежили рух поїздів на «зеленій» лінії метро

11:01, 18 липня 2024
Станції «Сирець», «Дорогожичі» та «Лукʼянівська» тимчасово закриті.
У Києві тимчасово обмежили рух поїздів на «зеленій» лінії метро
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Рух поїздів на «зеленій» лінії київського метро наразі організовано між станціями «Золоті ворота» та «Червоний хутір». Станції «Сирець», «Дорогожичі» та «Лукʼянівська» тимчасово закриті для пасажирів. Про це повідомили в КМДА.

Про відновлення роботи цих станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково.

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

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