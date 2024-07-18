У Києві тимчасово обмежили рух поїздів на «зеленій» лінії метро

Рух поїздів на «зеленій» лінії київського метро наразі організовано між станціями «Золоті ворота» та «Червоний хутір». Станції «Сирець», «Дорогожичі» та «Лукʼянівська» тимчасово закриті для пасажирів. Про це повідомили в КМДА.
Про відновлення роботи цих станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково.
КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та дякує за розуміння.
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