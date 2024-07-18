Верховна Рада ухвалить надзвичайний захід – надасть Кабміну право призупинити виплати по зовнішньому державному боргу

Через годину після публікації цієї інформації Роксолана Підласа уточнила, що «на повторному засіданні комітету рекомендували урядовий 11396, який матиме ідентичний зміст плюс обмежили право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року».

Верховна Рада має намір дати Кабміну право призупинити виплати по зовнішньому державному боргу. Відповідний законопроект 11396-1 зареєстрував вчора, 17 липня, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Комітет з питань бюджету вже рекомендував законопроект 11396-1 ухвалити за основу і в цілому.

Як зазначила голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа, 11396-1 - це надзвичайний захід, який містить дві норми:

дозволити Уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію (мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки). «На жаль, ми вимушені констатувати, що самостійно таку реструктуризацію Агентство відновлення зробити не в змозі, що створює прямий ризик для державного бюджету», вказала вона. надати право Уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично - якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році.

«Схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня, і оголосила про завершення операції у листопаді.

МВФ в робочому порядку висловило підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке ми на себе взяли в Меморандумі з МВФ.

Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року» - вказала Підласа.

ОНОВЛЕНО

За годину після публікації цієї інформації Роксолана Підласа уточнила, що «на повторному засіданні комітету рекомендували урядовий 11396, який матиме ідентичний зміст + обмежили право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року».

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона, не уточнюючи, про яку саме ініціативу йдеться.

При цьому МВФ не заперечує проти такого варіанту, як «друк гривні», якщо інших варіантів не буде.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев озвучив кілька варіантів, аби покрити цю «діру». Один з них це підвищення податків. При цьому швидко отримати кошти у необхідних для країни обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір. Найгіршим же варіантом буде емісія.

Автор: Наталя Мамченко

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