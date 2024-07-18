Верховна Рада ухвалить надзвичайний захід – надасть Кабміну право призупинити виплати по зовнішньому державному боргу

Верховна Рада має намір дати Кабміну право призупинити виплати по зовнішньому державному боргу. Відповідний законопроект 11396-1 зареєстрував вчора, 17 липня, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Комітет з питань бюджету вже рекомендував законопроект 11396-1 ухвалити за основу і в цілому.
Як зазначила голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа, 11396-1 - це надзвичайний захід, який містить дві норми:
«Схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня, і оголосила про завершення операції у листопаді.
МВФ в робочому порядку висловило підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке ми на себе взяли в Меморандумі з МВФ.
Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року» - вказала Підласа.
ОНОВЛЕНО
За годину після публікації цієї інформації Роксолана Підласа уточнила, що «на повторному засіданні комітету рекомендували урядовий 11396, який матиме ідентичний зміст + обмежили право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року».
Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона, не уточнюючи, про яку саме ініціативу йдеться.
При цьому МВФ не заперечує проти такого варіанту, як «друк гривні», якщо інших варіантів не буде.
В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев озвучив кілька варіантів, аби покрити цю «діру». Один з них це підвищення податків. При цьому швидко отримати кошти у необхідних для країни обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір. Найгіршим же варіантом буде емісія.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.