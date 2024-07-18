Союзники пообіцяли більше F-16, ніж Україна має навчених пілотів, – Арахамія

Проблема не в літаках, а в пілотах: Україна отримує більше F-16, ніж може обслуговувати.

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Голова фракції «Слуга народу» та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія повідомив, що союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів для їх управління. Зараз основна проблема полягає не в наявності літаків, а у відсутності достатньої кількості навчених пілотів та інженерів. Про це Арахамія розповів в ефірі телемарафону.

«Зараз кількість обіцяних нам бортів, не тільки від Бельгії, а від всіх інших країн, Данії, Нідерландів, вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце — вже не борти, а люди», — зазначив він.

Арахамія також розповів, що Верховна Рада сформувала парламентську делегацію до США з метою прискорити навчання українських пілотів та зменшити чергу на полігонах, де проходять тренування.

Ще однією проблемою є обмежена кількість місць для обслуговування та розташування винищувачів F-16 в Україні. Однак, Арахамія висловив сподівання, що перші винищувачі, які найближчим часом надійдуть до України, вдасться правильно зберегти та ефективно використовувати.

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