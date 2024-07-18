Система «Банкрутство та неплатоспроможність» деякий час буде недоступною: причина

У ніч на 19 липня проводитимуться планові технічні роботи.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 02:00 19 липня проводитимуться планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» (АСБН).

У зв’язку з чим, у вказаний період автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» буде недоступною.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — зазначили в НАІС.

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