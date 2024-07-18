Система «Банкротство и неплатежеспособность» некоторое время будет недоступна: причина

В ночь на 19 июля будут проводиться плановые технические работы.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 до 02:00 19 июля будут проводиться плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность» (АСБН).

В связи с чем в указанный период автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» будет недоступна.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в НАИС.

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