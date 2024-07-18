Прокуратура требует прекратить незаконное строительство многоэтажек в Дарницком районе Киева

Прокуратура через суд требует прекратить право собственности на земельные участки из-за незаконного строительства многоэтажек.

Прокуратура в судебном порядке требует прекратить право собственности на земельные участки, на которых вместо жилых домов возводят многоквартирные здания, нарушая целевое назначение земли. Об этом сообщает Киевской городской прокуратуры.

Дарницкая окружная прокуратура, реализуя свои конституционные полномочия, выявила факты нецелевого использования земельных участков при строительстве жилого комплекса по улице Грузинской в Дарницком районе Киева.

Выяснилось, что на земельных участках общей площадью 0,32 га, предназначенных для строительства жилых домов, которые находятся на территории жилой и усадебной застройки, возводится многоквартирный дом. Действующее законодательство запрещает размещение многоквартирных домов в кварталах усадебной застройки. Кроме того, максимально допустимый процент застройки для жилых домов составляет 50%, тогда как на указанных земельных участках этот показатель превышен.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура подала иск в Дарницкий районный суд города Киева с требованием прекратить право собственности на эти земельные участки и вернуть их в собственность территориальной общины города Киева.

Суд открыл производство по этому делу.

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