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В Киеве обновлен еще один температурный максимум из-за аномальной жары

10:48, 18 июля 2024
Температура воздуха 17 июля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градуса тепла.
В Киеве обновлен еще один температурный максимум из-за аномальной жары
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Максимальная температура воздуха в Киеве 17 июля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градуса тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Предыдущий рекордный показатель 2016 превышен на 0,2 градусов.

«С начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов», - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни жара должна ослабнуть.

Добавим, что в Киеве температура воды в реке Днепр превысила рекорд 2010 года и приблизилась к 30 градусам.

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