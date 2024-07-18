В Киеве обновлен еще один температурный максимум из-за аномальной жары

Температура воздуха 17 июля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градуса тепла.

Максимальная температура воздуха в Киеве 17 июля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градуса тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Предыдущий рекордный показатель 2016 превышен на 0,2 градусов.

«С начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов», - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни жара должна ослабнуть.

Добавим, что в Киеве температура воды в реке Днепр превысила рекорд 2010 года и приблизилась к 30 градусам.

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