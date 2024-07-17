Майже 30 градусів: температура води у Дніпрі в Києві побила рекорд

Температура води перевищила попередній максимум, що був зафіксований у липні 2010 року.

У Києві температура води в річці Дніпро перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Так, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0 градусів тепла.

Температура води перевищила попередній максимум на 0,4 градусів, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 10 температурних рекордів.

Додамо, скільки ще триватиме аномальна спека в Україні.

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