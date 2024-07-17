Практика судів
  1. У світі

Колишні суперники підтримали кандидатуру Дональда Трампа у президенти США

14:29, 17 липня 2024
Ніккі Гейлі та Рон Десантіс підтримали кандидатуру Трампа на з’їзді Республіканської партії.
Колишні суперники підтримали кандидатуру Дональда Трампа у президенти США
Джерело фото: The Guardian
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишні суперники Дональда Трампа у боротьбі за кандидатуру в президенти США, Ніккі Гейлі та Рон Десантіс, підтримали його кандидатуру під час з’їзду Республіканської партії США, повідомляє The Guardian.

Ніккі Гейлі заявила: «Трамп має мою рішучу підтримку, і крапка» звертаючись до тих, «хто не погоджується з Дональдом Трампом на 100%». Вона наголосила, що навіть якщо не завжди погоджувалася з Трампом, все ж підтримує його частіше, ніж не підтримує. Гейлі також зазначила, що за президентства Трампа владімір путін не напав на Україну, оскільки знав про його силу.

«Вам не обов'язково погоджуватися з Трампом на 100%, щоб голосувати за нього. Повірте мені. Я не завжди погоджувалась із президентом Трампом. Але ми погоджуємося частіше, ніж не погоджуємося», – додала Гейлі.

Рон Десантіс також висловив свою підтримку Трампу, заявивши: «Відправмо Джо Байдена на пенсію і повернімо Дональда Трампа в Білий дім».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Про штрафи від ТЦК можна буде дізнатися в Дії – чи можна їх буде сплатити у Дії

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що про штрафи за порушення військового обліку можна буде дізнатися в Дії – що він міг мати на увазі.

Партнери дають лише зброю, а зарплати військовим забезпечує український бізнес – Дмитро Наталуха відповів на критику економічного бронювання

«Кількість власних грошей, які військові зі своєї зарплати витрачають на закупівлю, заправку та ремонт матеріально-технічних засобів та на дистанційне утримання сім'ї – лише збільшуватиметься. Причому – кратно, щомісяця. Просто тому, що партнери дають лише зброю, а решта – це український бізнес» - Дмитро Наталуха пояснив критикам економічного бронювання перспективи.

Депутати виправили нісенітниці у КПК, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню»

Деякі норми КПК містять нісенітницю – Верховна Рада прийняла закон щодо виправлення помилок у Кодексі.

«За принципом таргетованої реклами» – заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу

За даними з профайлу про вік, спеціальність та іншими – у Міноборони пояснили, як за допомогою Реєстру «Оберіг» визначать тих, кого викличуть за повісткою першочергово.

ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів може оприлюднити не тільки практичні завдання, але й правильні відповіді на них

Учасники конкурсу, тим часом, обговорюють, покращилися умови конкурсу або ні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області