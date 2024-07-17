Колишні суперники підтримали кандидатуру Дональда Трампа у президенти США

Ніккі Гейлі та Рон Десантіс підтримали кандидатуру Трампа на з’їзді Республіканської партії.

Джерело фото: The Guardian

Колишні суперники Дональда Трампа у боротьбі за кандидатуру в президенти США, Ніккі Гейлі та Рон Десантіс, підтримали його кандидатуру під час з’їзду Республіканської партії США, повідомляє The Guardian.

Ніккі Гейлі заявила: «Трамп має мою рішучу підтримку, і крапка» звертаючись до тих, «хто не погоджується з Дональдом Трампом на 100%». Вона наголосила, що навіть якщо не завжди погоджувалася з Трампом, все ж підтримує його частіше, ніж не підтримує. Гейлі також зазначила, що за президентства Трампа владімір путін не напав на Україну, оскільки знав про його силу.

«Вам не обов'язково погоджуватися з Трампом на 100%, щоб голосувати за нього. Повірте мені. Я не завжди погоджувалась із президентом Трампом. Але ми погоджуємося частіше, ніж не погоджуємося», – додала Гейлі.

Рон Десантіс також висловив свою підтримку Трампу, заявивши: «Відправмо Джо Байдена на пенсію і повернімо Дональда Трампа в Білий дім».

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