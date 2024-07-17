Бывшие соперники поддержали кандидатуру Дональда Трампа в президенты США

Никки Хейли и Рон Десантис поддержали кандидатуру Трампа на съезде Республиканской партии.

Источник фото: The Guardian

Бывшие соперники Дональда Трампа в борьбе за кандидатуру в президенты США, Никки Хейли и Рон Десантис, поддержали его кандидатуру во время съезда Республиканской партии США, сообщает The Guardian.

Никки Хейли заявила: «Трамп имеет мою решительную поддержку, и точка» обращаясь к тем, „кто не согласен с Дональдом Трампом на 100%“. Она подчеркнула, что даже если не всегда соглашалась с Трампом, все же поддерживает его чаще, чем не поддерживает. Хейли также отметила, что при президентстве Трампа владимир путин не напал на Украину, поскольку знал о его силе.

«Вам не обязательно соглашаться с Трампом на 100%, чтобы голосовать за него. Поверьте мне. Я не всегда соглашалась с президентом Трампом. Но мы соглашаемся чаще, чем не соглашаемся», - добавила Хейли.

Рон Десантис также выразил свою поддержку Трампу, заявив: «Отправим Джо Байдена на пенсию и вернем Дональда Трампа в Белый дом».

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