Пока нет правовых оснований начинать учебный год до 1 сентября, — образовательный омбудсмен

Продолжительность учебного года, дату его начала или окончания определяет Кабмин, но соответствующее постановление еще не выдано.

Пока нет правовых оснований начинать новый учебный год раньше 1 сентября. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В то же время, он допустил, что такое решение может быть правильным.

«Вопрос начала, продолжительности и окончания учебного года урегулирован законом Украины «О полном общем среднем образовании»... Установлено, что образовательный процесс в заведениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, начинающегося в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и завершается не позднее 1 июля следующего года», - отметил образовательный омбудсмен.

Нормы об образовательном процессе в условиях военного положения устанавливают, что продолжительность учебного года, дату его начала или окончания определяет Кабинет Министров.

«По состоянию на 10.07.2024 года соответствующее постановление КМУ, регулирующее начало и конец 2024/2025 учебного года, еще не выдано, поэтому правовых оснований начинать новый год раньше 1 сентября нет», - подчеркнул Горбачев.

В то же время, по его мнению, учитывая состояние в энергетике решение о начале учебного года в августе возможно правильное.

Однако такое решение Кабинета Министров Украины должно быть на несколько месяцев раньше, чтобы дать гражданам свободу выбора относительно начала и завершения учебного года. Это позволило бы общинам и учебным заведениям качественно подготовиться к такому шагу. Сейчас, по нашему мнению, подготовиться и раньше начать учебный год общины и учебные заведения не смогут», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что МОН рекомендует вузам начать новый учебный год в первой половине августа.

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