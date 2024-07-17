Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії

14:00, 17 июля 2024
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафах за нарушение военного учета можно будет узнать в Дії – что он мог иметь в виду.
О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Узнавать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК за нарушение военного учета, можно будет в приложении «Дія» по тому же принципу, как водители узнают о штрафах за превышение скорости. Об этом отметил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире «Радио Свобода».

«Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. Производство может быть открыто от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Не сразу всем ставят «галочки», кто на сегодняшний день не обновил, и не всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы (хотя закон о «заочных» штрафах составление протокола отменил для случаев, когда лицо было «надлежащим образом уведомлено – прим. ред.), и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении «Дія» можно будет это сделать», – сказал Лазуткин.

Еще 17 июня «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин может цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета. Такой вывод мы сделали из изменений, внесенных Кабмином постановлением от 13 июня №693 в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал Дія).

В частности, тогда был уточнен подпункт 7 пункта 5 Положения о Портале Дія, определяющий задачи портала.

А именно тогда добавилась задача портала Дія по уплате штрафов за административные правонарушения путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства.

То есть путем интеграции систем государственных банков будет реализована возможность по уплате штрафов за административные правонарушения.

В то же время, после публикации в «Судебно-юридической газете» этой информации в Минцифре отметили, что для реализации штрафов в Дії за нарушение законодательства о военном учете «нужно отдельное постановление Минобороны, пока подобного не планируется».

Следует отметить, что редакция пп.7 п. 5 и до изменений предусматривала возможность уплаты штрафов за админправонарушения через Портал Дія, но не предусматривала норм об интеграции систем и ПО поставщиков платежных услуг и осуществления «других платежей на счета в банках».

Напомним, что в конце 2023 года в ГП «Дія» сообщили, что украинцы могут получить электронное постановление суда по делу об административном нарушении и уплатить штраф в Дії, даже не выходя из дома.

Кроме того, как известно, функция уплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированная в автоматическом режиме, также была реализована в Дії.

Может ли быть распространена такая практика на постановления ТЦК, вынесенные в результате нарушения правил военного учета, которые после истечения сроков для постановки на учет и обновления военно-учетных данных могут носить массовый характер и, очевидно, будут нуждаться в цифровом решении – пока неизвестно.

Напомним, 19 мая вступил в силу закон о заочных штрафах (законопроект 10379). Ранее член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук отмечал, что это позволяет в дальнейшем применить тот же принцип, что и для штрафов за нарушение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме.

Если по ранее действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания денег, то законопроектом 10379 такую процедуру составление протокола по статьям 210 и 210-1 КУоАП значительно упростили.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически сделать «выборку» наиболее подходящих людей по из возрасту или специальности, и затем вызвать их в ТЦК повестками. «Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного. Судя по объявленным тендерам, Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного является госпредприятие «Дія».

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафах за нарушение военного учета можно будет узнать в Дії – что он мог иметь в виду.

Партнеры дают только оружие, а зарплаты военным обеспечивает украинский бизнес – Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования

«Количество собственных денег, которые военные со своей зарплаты тратят на закупку, заправку и ремонт материально-технических средств и на дистанционное содержание семьи – будет только увеличиваться. Причем – кратно, ежемесячно. Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес» - Дмитрий Наталуха объяснил критикам экономического бронирования перспективы.

Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області