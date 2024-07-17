О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафах за нарушение военного учета можно будет узнать в Дії – что он мог иметь в виду.

Узнавать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК за нарушение военного учета, можно будет в приложении «Дія» по тому же принципу, как водители узнают о штрафах за превышение скорости. Об этом отметил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире «Радио Свобода».

«Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. Производство может быть открыто от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Не сразу всем ставят «галочки», кто на сегодняшний день не обновил, и не всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы (хотя закон о «заочных» штрафах составление протокола отменил для случаев, когда лицо было «надлежащим образом уведомлено – прим. ред.), и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении «Дія» можно будет это сделать», – сказал Лазуткин.

Еще 17 июня «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин может цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета. Такой вывод мы сделали из изменений, внесенных Кабмином постановлением от 13 июня №693 в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал Дія).

В частности, тогда был уточнен подпункт 7 пункта 5 Положения о Портале Дія, определяющий задачи портала.

А именно тогда добавилась задача портала Дія по уплате штрафов за административные правонарушения путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства.

То есть путем интеграции систем государственных банков будет реализована возможность по уплате штрафов за административные правонарушения.

В то же время, после публикации в «Судебно-юридической газете» этой информации в Минцифре отметили, что для реализации штрафов в Дії за нарушение законодательства о военном учете «нужно отдельное постановление Минобороны, пока подобного не планируется».

Следует отметить, что редакция пп.7 п. 5 и до изменений предусматривала возможность уплаты штрафов за админправонарушения через Портал Дія, но не предусматривала норм об интеграции систем и ПО поставщиков платежных услуг и осуществления «других платежей на счета в банках».

Напомним, что в конце 2023 года в ГП «Дія» сообщили, что украинцы могут получить электронное постановление суда по делу об административном нарушении и уплатить штраф в Дії, даже не выходя из дома.

Кроме того, как известно, функция уплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированная в автоматическом режиме, также была реализована в Дії.

Может ли быть распространена такая практика на постановления ТЦК, вынесенные в результате нарушения правил военного учета, которые после истечения сроков для постановки на учет и обновления военно-учетных данных могут носить массовый характер и, очевидно, будут нуждаться в цифровом решении – пока неизвестно.

Напомним, 19 мая вступил в силу закон о заочных штрафах (законопроект 10379). Ранее член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук отмечал, что это позволяет в дальнейшем применить тот же принцип, что и для штрафов за нарушение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме.

Если по ранее действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания денег, то законопроектом 10379 такую процедуру составление протокола по статьям 210 и 210-1 КУоАП значительно упростили.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически сделать «выборку» наиболее подходящих людей по из возрасту или специальности, и затем вызвать их в ТЦК повестками. «Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного. Судя по объявленным тендерам, Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного является госпредприятие «Дія».

Автор: Наталя Мамченко

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