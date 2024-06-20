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ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного

08:15, 20 июня 2024
Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного, судя по объявленным тендерам, является госпредприятие «Дія».
ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного
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Как известно, в Министерстве обороны Украины утверждают, что мобильное приложение «Резерв+» является электронным кабинетом военнообязанного.

«Постановление, регулирующее функционирование мобильного приложения, принято 10 мая 2024 года. Информация о постановлении и его тексте составляет информацию с ограниченным доступом, поэтому постановление не обнародовалось.

Также функционирование мобильного приложения регулируется приказом Министра от 29 апреля 2024 года о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного» - указано на сайте Минобороны.

Соответствующий приказ министра обороны также не публиковался.

Вместе с тем, из тендеров, которые объявило государственное предприятие «Дія», которое относится к сфере управления Минцифры, следует, что именно ГП «Дія» является администратором (техническим администратором), в частности, информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету призывника, военнообязанного, резервиста.

Так, 5 июня 2024 года, ГП «Дія» объявлена ​​закупка «услуги информирования с помощью SMS-, Viber-, Email-, Push-сообщений, блокировки нежелательного трафика и авторизации по звонку».

«Закупка проводится с целью обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, техническим администратором / администратором которых определено государственное предприятие «Дія» (далее – ГП «Дія»), в частности:

- Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) и его составляющих, определенных постановлением КМУ от 4 декабря 2019 г. № 1137 «Вопросы Единого государственного веб-портала электронных услуг и Реестра административных услуг»;

- Единого государственного веб-портала цифрового образования «Дія. Образование», согласно постановлению КМУ от 10 марта 2021 г. № 184 «Вопросы Единого государственного веб-портала цифрового образования «Дія. Образование»»;

- информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету призывника, военнообязанного и резервиста, согласно Порядку ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов» от 10 мая 2024 г. № 523 (именно это постановление КМУ, которое, собственно, регулирует работу «Резерв+» сейчас засекречено – прим. ред.).

Услуги информирования с помощью SMS необходимы для верификации номеров мобильных телефонов пользователей информационно-коммуникационных систем, техническим администратором/администратором которых определено ГП «Дія».

Закупка объявлена ​​по процедуре «открытых торгов».

Технические требования к предмету закупки, качественные и количественные показатели определены в приложении 5 к тендерной документации, размещенной в электронной системе закупок вместе с объявлением о проведении закупки по адресу.

В качестве ожидаемой стоимости этой закупки указано – 9 790 000 грн.

Победителем этого тендера определено ООО «ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ УКРАИНА» с предложением на сумму 9 678 254,02 грн.

Также 14 июня ГП «Дія» объявило тендер на услуги по предоставлению доступа к Интернету, технической поддержки и комплексного обслуживания с обеспечением мониторинга и противодействия инцидентам по информационной безопасности (защита от DDoS атак) для основных каналов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ГП «Дія» и сайта "Прозорро". Ожидаемая стоимость – 6 152 000 грн.

При этом в объявлении отмечается, что ГП «Дія» является администратором (техническим администратором), в частности, информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету призывника, военнообязанного, резервиста.

«ГП «Дія» является администратором (техническим администратором), в частности, следующих информационных коммуникационных систем:

  • Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) и его составляющих;
  • Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации;
  • Единая государственная электронная система в сфере строительства;
  • Единой экологической платформы «ЭкоСистема»;
  • Информационно-коммуникационная система для доступа к электронному кабинету призывника, военнообязанного, резервиста.

Для функционирования упомянутых информационных коммуникационных систем, их технического сопровождения и обеспечения деятельности на ГП «Дія» среди прочего возложено осуществление мероприятий по:

  • приобретению аппаратных средств, необходимых для функционирования, усовершенствования, актуализации и развития информационно коммуникационных систем;
  • заключение договоров на обслуживание технической инфраструктуры (центра обработки данных, сети передачи данных и т.п.);
  • проведение технических и технологических мероприятий для обеспечения работы информационно-коммуникационных систем.

Учитывая вышесказанное, возникла необходимость в проведении закупки услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, технической поддержки и комплексного обслуживания с обеспечением мониторинга и противодействия инцидентам по информационной безопасности (защита от DDoS атак) для основных каналов» - отмечает ГП.

14 июня 2024 года начата процедура открытых торгов. Технические требования указаны в тендерной документации, размещенной в электронной системе закупок Прозорро по ссылке.

Следует заметить, что в том, что этим вопросом занимается ГП «Дія», нет какого-либо сюрприза, ведь в соответствии с изменениями, внесенными законом 10062 о цифровизации военного учета, предоставление гражданам Украины информации в соответствии со статьей 9 Закона о Реестре военнообязанных «Оберег» осуществляется согласно Порядку ведения Реестра, утвержденному Кабмином, и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные (информационно-коммуникационные) системы центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, в соответствии с законодательством об электронном информационном взаимодействии.

То есть через системы Министерства цифровой трансформации.

Таким образом, предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации об их включении (невключении) в Реестр «Оберег» и сведений о них, которые внесены в Реестр, в том числе через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (чем является, по утверждению Минобороны «Резерв+», должно осуществляться через информационно-коммуникационные системы Минцифры согласно ч. 4 ст. 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» №1951-VIII. Собственно, об этом ранее писала «Судебно-юридическая газета», анализируя законопроект 10062.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 19 июня Кабмин опубликовал уточняющие изменения в Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Кабмин оставил упоминание о возможности формирования электронного военного билета через Дію, хотя, как ранее сообщили нашему изданию в Минцифре, пока такая реализация именно для е-ВОД в Дії не планируется.

Вместе с тем, правительство вновь по неизвестным причинам совсем не упомянуло о приложении Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко 

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