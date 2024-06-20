Список объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением хотят разделить по сезонам

В настоящее время в каждой области происходит процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
По его словам, это достаточно кропотливая работа, которая требует анализа условий электроснабжения сотен потребителей, но ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.
«В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключено десятки, а в некоторых областях – более сотни потребителей. Логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время, не создавая чрезмерной нагрузки на других», – отметил Руслан Слободян.
Также глава Госэнергонадзора сообщил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.
«Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него», – объяснил он.
Кроме того, там, где нельзя заживить объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений, рассказал Руслан Слободян.
В частности, такая практика применялась зимой 2022-2023 годов, отметил он.
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