Перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням хочуть розділити за сезонами

У кожній області відбувається процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням.

Наразі у кожній області відбувається процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, це досить копітка робота, яка потребує аналізу умов електропостачання сотень споживачів, але очікується, що загалом цей процес завершиться до 1 липня.

«Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», – зауважив Руслан Слободян.

Також голова Держенергонагляду повідомив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

«Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього», – пояснив він.

Крім того, там, де не можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень, розповів Руслан Слободян.

Зокрема, така практика застосовувалась взимку 2022 – 2023 років, зазначив він.

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