ВККС визначила етапи конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Кваліфікаційний іспит у серпні, а тестування на когнітивні здібності поки що під питанням.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 червня 2024 року призначила кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, а також встановила черговість етапів проведення кваліфікаційного оцінювання.

Згідно з рішенням ВККС, встановлено два етапи кваліфікаційного оцінювання:

перший етап – складення кваліфікаційного іспиту

другий етап – дослідження досьє та проведення співбесіди

Відповідно, до етапу «складення кваліфікаційного іспиту» допущено:

173 кандидата на посади суддів апеляційних адміністративних судів

159 кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів

821 кандидата на посади суддів апеляційних загальних судів (кримінальна спеціалізація)

686 кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів (цивільна спеціалізація)

За наявною інформацією, етап кваліфікаційного іспиту відбудеться у серпні.

Разом з тим, поки що остаточно невідомо, чи відбудеться етап тестування на когнітивні здібності (тобто IQ-тест).

Справа в тому, що у червні Комісія повідомила, що наразі в Україні немає ані організації, яка є спроможною провести тестування за визначеними ВККС параметрами, ані самих готових тестів.

У ВККС пояснили, що Комісія хоче мати у своєму розпорядженні тести, які б підходили для відбору саме кандидатів на посади суддів, тоді як наявні варіанти (включно з тестами, що використовувалися під час конкурсів на посади суддів Верховного Суду у 2016-2019 роках та конкурсу до ВАКС і АП ВАКС у 2018-2019 роках) скоріше орієнтовані на підбір персоналу для бізнес-компаній.

Також у ВККС звернули увагу, що тестування на когнітивні здібності, яке склали у травні кандидати на посади керівника, заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) та 24 дисциплінарних інспекторів, у значній мірі спустошило ряди претендентів на посади в СДІ ще до початку «основних» етапів конкурсного відбору – виконання практичного завдання та проведення співбесід.

Відповідні тести, як вважають у Комісії, зокрема, занадто перевантажені математичними та логічними конструкціями, які не мають безпосереднього відношення до професії судді.

Крім того, 19 червня ВККС затвердила Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів.

Деталі прийнятих рішень Комісія пообіцяла повідомити згодом.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у ВККС повідомили, що конкурс на посади суддів апеляційних судів завершиться не раніше серпня 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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