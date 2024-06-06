Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно – ВККС

Кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року, а співбесіди розпочнуться у лютому 2025 року.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 6 червня 2024 року повідомила, що наразі відбувається з конкурсом на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, який було оголошено 14 вересня 2023 року.

Як повідомили члени Комісії під час брифінгу для ЗМІ, присвяченого річниці діяльності нового складу ВККС, наразі Комісія завершує основну підготовчу роботу щодо конкурсу, а відтак є можливість визначити більш-менш чіткі часові рамки проведення конкурсу.

Як розповів секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак, до кінця 2024 року планується завершити етап кваліфікаційного іспиту, який буде складатися з анонімного тестування на знання норм права та виконання практичного завдання – написання проекту судового рішення згідно з обраною спеціалізацією.

Ймовірно, кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року.

Також до кінця цього року Комісія планує завершити етап тестування на когнітивні здібності.

Далі, за розрахунками ВККС, наприкінці 2024 року – початку 2025 року буде проводитись спеціальна перевірка кандидатів на посади суддів.

Орієнтовно, у лютому 2025 року Комісія планує розпочати співбесіди з кандидатами, в яких також буде брати участь і Громадська рада доброчесності.

Однак, як підкреслили у ВККС, співбесіди перш за все будуть проводитися з кандидатами на посади суддів загальних апеляційних судів (тобто з кандидатами, які обрали кримінальну або цивільну спеціалізації).

Крім того, певний час буде витрачено на спільні засідання ВККС у пленарному складі разом з ГРД, адже певна кількість кандидатів на посади суддів апеляційних судів вочевидь отримає негативні висновки від громадськості.

Відтак, як зазначив Сергій Чумак, формування підсумкового рейтингу кандидатів з наданням відповідних рекомендацій переможцям конкурсу, слід очікувати не раніше липня-серпня 2025 року.

«Співбесіди з кандидатами будуть тривати десь пів року. Також слід враховувати спільну «пропускну спроможність» ВККС та ГРД, яка становить не більше ста співбесід з кандидатами на місяць», - додав Сергій Чумак.

При цьому, як підкреслили у Комісії, мова йде виключно про кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів. Коли будуть завершені конкурсні процедури на посади суддів апеляційних адміністративних та господарських судів, у ВККС поки що конкретизувати не стали.

Крім того, члени Комісії кілька разів зазначили, що відповідний розрахунок часу проведення конкурсу є дещо умовним.

Як повідомили в. о. голови ВККС Руслан Сидорович та член Комісії Сергій Чумак, на темпах проведення конкурсу може позначитися ціла низка факторів.

Наприклад, досі не вирішене питання з тестуванням на когнітивні здібності, адже немає ані організації, яка наразі є спроможною провести таке тестування за визначеними ВККС параметрами, ані самих готових тестів.

Також не зрозуміло, скільки часу займе спеціальна перевірка кандидатів на посади суддів. Наразі для різних державних органів та конкурсних комісій вона проводиться в середньому протягом 3-4 місяців.

До того ж у ВККС закликали на забувати, що одночасно з конкурсом у апеляційні суди відбувається конкурс на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Зазначений конкурс, нагадаємо, відбувається виключно за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) і має завершитися до кінця 2024 року.

Наостанок у ВККС нагадали, що «на підході» також конкурс на щонайменше 35 посад суддів Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати, якій також буде проходити за участі ГРМЕ.

Як додали у ВККС, ніхто не знімав з Комісії обов’язку і щодо завершення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів (триває з 2016 року) та іншої поточної роботи.

А на кінець 2024 року ВККС, як відомо, вже запланувала оголошення добору на посади суддів судів першої інстанції.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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