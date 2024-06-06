Можливі аварійні відключення: як вимикатимуть світло 7 червня

Ліміти споживання електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 у всіх областях України

У п’ятницю, 7 червня, ліміти споживання електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 у всіх областях України. Про це повідомили в «Укренерго».

Дефіцит в електроенергії прогнозується протягом всієї доби.

У разі перевищення лімітів споживання, енергетики вводитимуть аварійні відключення світла.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.