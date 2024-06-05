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Чому у Києві більше відключень, ніж по Україні: у Yasno пояснили ситуацію

20:31, 5 червня 2024
У Києві відключення світла значно довші ніж у інших регіонах країни.
Чому у Києві більше відключень, ніж по Україні: у Yasno пояснили ситуацію
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Директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що через значну кількість об'єктів інфраструктури у столиці відключення світла значно довші ніж у решті регіонів країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі ситуація з генерацією без змін.

«Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це пов’язано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого об’єму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами», -написав він.

Також він розраховує, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом.

Раніше ми писали, чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень.

Також відомо, скільки платитимуть українці за нічним тарифом на світло.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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