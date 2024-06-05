Почему в Киеве больше отключений, чем по Украине: в Yasno объяснили ситуацию

В Киеве отключения света значительно длиннее, чем в других регионах страны.

Директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что из-за значительного количества объектов инфраструктуры в столице отключения света значительно длиннее, чем в остальных регионах страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас ситуация с генерацией без изменений.

«Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры. То есть, от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями», - написал он.

Также он рассчитывает, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время.

Раньше мы писали, почему важно передавать своевременно показатели за свет во время отключений.

Также известно, сколько будут платить украинцы по ночному тарифу на свет.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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