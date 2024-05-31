Скільки платитимуть українці за нічним тарифом на світло: відповідь Міненерго

Українці зможуть скористатися нічним тарифом, аби зменшити витрати на електроенергію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні з 1 червня запроваджуються нові тарифи на електроенергію. Єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Проте під час нічного тарифу побутові споживачі сплачують половину від звичайного тарифу. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Нічний тариф діє протягом годин мінімального навантаження в енергосистемі, а саме з 23:00 до 7:00.

Однією з умов використання нічного тарифу є наявність двозонного лічильника, який дозволяє фіксувати споживання окремо вдень та вночі. Відповідно до правил, під час дії нічного тарифу споживачі сплачують лише 50% від звичайного тарифу.

За умови витрати 150 кВт*год, оплата за цей обсяг становитиме 324 гривні, або 2,16 грн за кіловат-годину.

Ця ініціатива дозволить громадянам зменшити свої витрати на електроенергію та сприяє раціональному використанню енергоресурсів.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

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