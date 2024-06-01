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Залишив собак на самовигулі, чим допустив напад їх на перехожих: чоловіку призначили громадські роботи

07:18, 1 червня 2024
Також суд стягнув на користь потерпілих матеріальну та моральну шкоду завдану кримінальним правопорушенням.
Залишив собак на самовигулі, чим допустив напад їх на перехожих: чоловіку призначили громадські роботи
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На Київщині апеляційний суд залишив в силі вирок, яким громадянина визнано винуватим у вчиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд. 

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений житель с. Вишеньки Бориспільського району у вечірній час залишив утриманих ним собак на самовигулі на території свого домоволодіння, знаючи про належність собак до сторожової породи (тибецький мастиф), а також про можливість збоїв у роботі електронних воріт огорожі, внаслідок яких ворота відчиняються без допомоги сторонніх осіб, не забезпечив надійного їх закриття або не помістив собак у вольєр, що унеможливило би вихід собак за територію домоволодіння та виключило б можливість їх  нападу на перехожих, чим проявив необережність у формі кримінальної протиправної недбалості.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому Ш. покарання у виді громадських робіт строком на 150 годин та стягнув на користь потерпілих матеріальну та моральну шкоду завдану кримінальним правопорушенням.

Київський апеляційний суд апеляційну скаргу захисника обвинуваченого залишив без задоволення, а вирок Бориспільського міськрайонного суду без змін.

Пошук в ЄДРСР  по вказаному провадженню можна здійснити за номером 359/5501/22.

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