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Оставил собак на самовыгуле, чем допустил нападение их на прохожих: мужчине назначили общественные работы

07:18, 1 июня 2024
Также суд взыскал в пользу потерпевших материальный и моральный ущерб, причиненный уголовным правонарушением.
Оставил собак на самовыгуле, чем допустил нападение их на прохожих: мужчине назначили общественные работы
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В Киевской области апелляционный суд оставил в силе приговор, которым гражданин признан виновным в совершении средней тяжести телесных повреждений. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Из материалов дела известно, что обвиняемый житель с. Вишенки Бориспольского района в вечернее время оставил удержанных им собак на самовыгуле на территории своего домовладения, зная о принадлежности собак к сторожевой породе (тибетский мастиф), а также о возможности сбоев в работе электронных ворот ограждения, в результате которых ворота открываются без помощи посторонних лиц, не обеспечил надежное их закрытие или не поместил собак в вольер, что сделало бы невозможным выход собак за территорию домовладения и исключило бы возможность их нападения на прохожих, чем проявил неосторожность в форме уголовной противоправной халатности.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому Ш. наказание в виде общественных работ сроком на 150 часов и взыскал в пользу потерпевших материальный и моральный ущерб, причиненный уголовным правонарушением.

Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу защитника обвиняемого оставил без удовлетворения, а приговор Бориспольского горрайонного суда без изменений.

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