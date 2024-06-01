Присваивала деньги пенсионеров: в Черкасской области будут судить почтальона

31-летняя женщина, работая почтальоном, присвоила средства пенсионеров, которыми они рассчитывались за жилищно-коммунальные услуги.

В Черкасской области будут судить почтальона, который обвиняется в присвоении денег пенсионеров. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Корсунь-Шевченковского отдела Смелянской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 31-летняя жительница г. Корсунь-Шевченковский, работая почтальоном в конце февраля 2023 года, присвоила средства пенсионеров, которыми они рассчитывались за жилищно-коммунальные услуги.

Правоохранители установили 7 пострадавших от противоправной деятельности почтальона. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет около 17 тыс. грн.

Санкция ч. 2 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание штрафом от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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