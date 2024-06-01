Практика судів
  1. В Україні

Привласнювала гроші пенсіонерів: на Черкащині судитимуть листоношу

00:07, 1 червня 2024
31-річна жінка, працюючи листоношею, привласнила кошти пенсіонерів, якими вони розраховувались за житлово-комунальні послуги.
Привласнювала гроші пенсіонерів: на Черкащині судитимуть листоношу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині судитимуть листоношу, яка обвинувачується у привласненні грошей пенсіонерів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленнію

Встановлено, що 31-річна жителька м. Корсунь-Шевченківський, працюючи листоношею наприкінці лютого 2023 року привласнила кошти пенсіонерів, якими вони розраховувались за житлово-комунальні послуги.

Правоохоронці встановили 7 потерпілих від протиправної діяльності поштарки. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 17 тис. грн.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, коли громадська організація має право оскаржувати ставки збору за паркування в інтересах мешканців міста

Громадська організація зазначала, що рішенням міськради встановлено різні ставки збору за місця для паркування авто – для спеціально відведених автостоянок встановлено нижчу ставку, ніж для майданчиків платного паркування.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки – Верховний Суд проводить обговорення місії господарських судів

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі найбільш болючими є два питання – чисельні мораторії і відповідна економічна модель врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств та захист цивільного обороту, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради