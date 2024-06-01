Привласнювала гроші пенсіонерів: на Черкащині судитимуть листоношу

31-річна жінка, працюючи листоношею, привласнила кошти пенсіонерів, якими вони розраховувались за житлово-комунальні послуги.

На Черкащині судитимуть листоношу, яка обвинувачується у привласненні грошей пенсіонерів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленнію

Встановлено, що 31-річна жителька м. Корсунь-Шевченківський, працюючи листоношею наприкінці лютого 2023 року привласнила кошти пенсіонерів, якими вони розраховувались за житлово-комунальні послуги.

Правоохоронці встановили 7 потерпілих від протиправної діяльності поштарки. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 17 тис. грн.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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