Продавав неіснуючий одяг та взуття: на Рівненщині шахрай проведе за ґратами 5 років

Чоловік розміщував оголошення про продаж неіснуючого товару, а коли клієнти скидали на банківську карту завдаток – зловмисник просто їх блокував.

Фото: freepik

На Рівненщині судили шахрая, який продавав неіснуючий товар через інтернет. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Зазначається, що прокурор Дубенської окружної прокуратури в суді довів вину дубенчанина у крадіжках, шахрайстві, а також порушенні правил адміністративного нагляду (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ст. 395 КК України).

Вироком Дубенського міськрайонного суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Так, 42-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини, «заробляв» крадіжками та шахраював в інтернеті. На одному з торгових інтернет-майданчиків він розміщував оголошення про продаж неіснуючого одягу та взуття, а коли клієнти скидали на банківську карту завдаток – зловмисник просто їх блокував. Таким чином чоловік ошукав 8 осіб.

У суді чоловік свою вину визнав у повному обсязі. Наразі рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Прокуратура закликала громадян бути уважними та обачними під час купівлі товарів через інтернет. Слід довіряти лише перевіреним магазинам, а при переведенні коштів користуватись безпечними сервісами оплати.

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