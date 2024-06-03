Не більше 6 дітей: дитячі будинки сімейного типу ліквідують, надавши їм статус прийомної сім’ї, і обмежать кількість дітей на вихованні

Уряд пропонує ліквідувати дитячі будинки сімейного типу і обмежити кількість дітей у прийомній сім’ї шістьма, крім випадку, коли всі влаштовані в таку сім’ю діти є рідними братами та сестрами.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді низку законопроектів, якими пропонується ліквідувати таку форму як «дитячий будинок сімейного типу». Замість цього їх переведуть у статус прийомної сім’ї. При цьому прийомні родини зможуть виховувати максимум 6 дітей.

Так, зареєстровано законопроект 11311 щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей. Ним пропонується:

реорганізувати систему сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом виключення із сімейних форм виховання «дитячого будинку сімейного типу», переведення діючих дитячих будинків сімейного типу в статус прийомної сім’ї;

встановити, що прийомна сім’я - сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, - дітей, які залишилися без батьківського піклування;

передбачити, що кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківського піклування, у прийомній сім’ї не повинна бути більш як шість дітей, крім випадку, коли всі влаштовані в таку сім’ю діти є рідними братами та сестрами;

встановити, що загальна кількість дітей у прийомній сімʼї, враховуючи осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років та рідних дітей, не повинна бути більш як вісім осіб, крім випадку, коли в таку сім’ю влаштовано більш як шість дітей, які є рідними братами та сестрами.

Відповідні зміни також пропонується внести до Бюджетного кодексу законопроектом 11312 і до Податкового кодексу 11313.

Автор: Наталя Мамченко

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