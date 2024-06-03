Не более 6 детей: детские дома семейного типа ликвидируют, предоставив им статус приемной семьи, и ограничат количество детей на воспитании

Правительство предлагает ликвидировать детские дома семейного типа и ограничить количество детей в приемной семье шестью, кроме случая, когда все устроенные в такую семью дети являются родными братьями и сестрами.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов, которым предлагается ликвидировать такую ​​форму как «детский дом семейного типа». Вместо этого они будут переведены в статус приемной семьи. При этом приемные семьи могут воспитывать максимум 6 детей.

Так, зарегистрирован законопроект 11311 об усовершенствовании механизмов защиты прав и интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и других уязвимых групп детей. Им предлагается:

реорганизовать систему семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, путем исключения из семейных форм воспитания «детского дома семейного типа», перевода действующих детских домов семейного типа в статус приемной семьи;

установить, что приемная семья – семья, которая добровольно взяла на воспитание и совместное проживание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и в случаях, установленных Кабинетом Министров Украины – детей, оставшихся без родительской опеки;

предусмотреть, что количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей, оставшихся без родительской опеки, в приемной семье не должно быть более шести детей, кроме случая, когда все устроенные в такую ​​семью дети являются родными братьями и сестрами;

установить, что общее количество детей в приемной семье, учитывая лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, младше 23 лет и родных детей, не должно быть более восьми человек, кроме случая, когда в такую ​​семью устроено более шести детей, которые являются родными братьями и сестрами.

Соответствующие изменения также предлагается внести в Бюджетный кодекс законопроектом 11312 и Налоговый кодекс 11313.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.