На портале Дія появится услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины

Минцифра запускает услугу обновления данных в Реестре территориальной общины в Дії.

Источник фото: visitukraine

Скоро на портале Дія будет доступна услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Этот реестр содержит информацию об украинцах и их месте жительства. Новая услуга будет полезной тем, у кого:

не формируется выписка о месте жительства;

есть ошибка в месте жительства в паспорте в Дії;

изменена фамилия, но информация об этом не обновлена в выписке.

Сейчас можно присоединиться к бета-тесту услуги, если у вас есть:

ID-карта или биометрический загранпаспорт;

налоговый номер.

На этом этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зон боевых действий. В частности, в таких областях:

Харьковская: Двуречанская, Волчанская громады;

Запорожская: Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;

Херсонская: Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;

Донецкая: Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.

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