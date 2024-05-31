Практика судов
  1. В Украине

На портале Дія появится услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины

21:20, 31 мая 2024
Минцифра запускает услугу обновления данных в Реестре территориальной общины в Дії.
На портале Дія появится услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины
Источник фото: visitukraine
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Скоро на портале Дія будет доступна услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Этот реестр содержит информацию об украинцах и их месте жительства. Новая услуга будет полезной тем, у кого:

  • не формируется выписка о месте жительства;
  • есть ошибка в месте жительства в паспорте в Дії;
  • изменена фамилия, но информация об этом не обновлена в выписке.

Сейчас можно присоединиться к бета-тесту услуги, если у вас есть:

  • ID-карта или биометрический загранпаспорт;
  • налоговый номер.

На этом этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зон боевых действий. В частности, в таких областях:

  • Харьковская: Двуречанская, Волчанская громады;
  • Запорожская: Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;
  • Херсонская: Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;
  • Донецкая: Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил, когда общественная организация имеет право обжаловать ставки сбора за парковку в интересах жителей города

Общественная организация отмечала, что решением горсовета установлены разные ставки сбора за места для парковки авто – для специально отведенных автостоянок установлена более низкая ставка, чем для площадок платной парковки.

Адвокат предложил судье взятку прямо во время судебного заседания

Судья пожаловался на поведение адвоката в Высший совет правосудия.

Военная полиция сможет проводить служебные расследования и проверки в Минобороны и Вооруженных Силах

Проверки и служебные расследования Военная полиция сможет проводить на основании письменного приказа начальника Военной полиции или руководителя территориального органа управления ВП.

Имущество ликвидированного Окружного административного суда Киева продолжают передавать в другие суды

Мониторы, системные блоки и многофункциональные устройства передадут Днепропетровскому окружному административному суду.

Эффективное управление государственной собственностью как инструмент восстановления экономики – Верховный Суд проводит обсуждение миссии хозсудов

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что сейчас наиболее болезненными являются два вопроса – многочисленные моратории, соответствующая экономическая модель урегулирования проблемной задолженности крупных государственных предприятий и защита гражданского оборота, чтобы не породить новую волну отъема имущества от добросовестных приобретателей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду