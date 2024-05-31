На портале Дія появится услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины

Скоро на портале Дія будет доступна услуга актуализации данных в Реестре территориальной общины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Этот реестр содержит информацию об украинцах и их месте жительства. Новая услуга будет полезной тем, у кого:
Сейчас можно присоединиться к бета-тесту услуги, если у вас есть:
На этом этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зон боевых действий. В частности, в таких областях:
Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.
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