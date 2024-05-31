300 тысяч гривен убытков во время ремонта школьных укрытий: в Житомирской области должностное лицо поселкового совета подозревают в служебной халатности

Подозреваемая, не проверив соответствие заявленных цен рыночным, подписала предложенные расчеты, которые оказались завышенными.

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В Житомирской области должностное лицо поселкового совета подозревают в служебной халатности, которая нанесла ущерб на 300 тысяч гривен во время ремонта школьных укрытий. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Чудновской окружной прокуратуры должностной лица поселкового совета сообщено о подозрении в служебной халатности, что нанесло существенный ущерб государственным интересам (ч. 1 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что служебную халатность допустила начальница гуманитарного отдела (в то время отдела образования) одного из поселковых советов Романовского территориального общества.

Она в июне 2022 года заключила с частным обществом договоры по ремонту шести укрытий и защитных сооружений в дошкольных учебных заведениях и общеобразовательных школах. Общая стоимость работ составила 2,9 млн. грн.

Для выполнения ремонта подрядчик разработал смету стоимости работ и материалов и предоставил для утверждения заказчику.

Однако подозреваемая, не проверив соответствие заявленных цен рыночным, подписала предложенные расчеты, которые оказались завышенными.

В результате подрядчику из местного бюджета излишне перечислено 300 тыс грн.

В целях возмещения причиненного территориальному обществу ущерба прокурором заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого.

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