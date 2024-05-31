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300 тисяч гривень збитків під час ремонту шкільних укриттів: на Житомирщині посадовицю селищної ради підозрюють у службовій недбалості

23:49, 31 травня 2024
Підозрювана, не перевіривши відповідність заявлених цін ринковим, підписала запропоновані розрахунки, які виявилися завищеними.
300 тисяч гривень збитків під час ремонту шкільних укриттів: на Житомирщині посадовицю селищної ради підозрюють у службовій недбалості
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На Житомирщині посадовицю селищної ради підозрюють у службовій недбалості, яка завдала збитків на 300 тисяч гривень під час ремонту шкільних укриттів. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Чуднівської окружної прокуратури посадовиці селищної ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службову недбалість допустила начальниця гуманітарного відділу (на той час відділу освіти) однієї з селищних рад Романівської територіальної громади.

Вона у червні 2022 року уклала з приватним товариством договори щодо ремонту шести укриттів і захисних споруд у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах. Загальна вартість робіт становила 2,9 млн грн.

Для виконання ремонту підрядник розробив кошторис вартості робіт та матеріалів і подав для затвердження замовнику.

Однак підозрювана, не перевіривши відповідність заявлених цін ринковим, підписала запропоновані розрахунки, які виявилися завищеними.

Унаслідок цього підряднику з місцевого бюджету зайво перераховано 300 тис грн.

З метою відшкодування заподіяної територіальній громаді шкоди, прокурором заявлено клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної.

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