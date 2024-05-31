Повалила на землю і била ногами: жителька Тернополя отримала штраф за побиття знайомої

Обвинувачена свою провину у суді визнала повністю та сказала, що намагалася примиритися з потерпілою, однак остання відмовилася.

У Тернополі судили жінку, яка побила свою знайому. Їй призначено штрав у 850 гривень. Відповідне рішення ухвалив Тернопільський міськрайонний суд.

Обставини справи №607/7233/24

Подія сталася 24 січня 2024 року близько 02.30 год. Обвинувачена, яка перебувала на території господарства, де проживає потерпіла, заподіяла останній тілесних ушкоджень.

"Схопивши позаду за волосся потерпілу повалила її на землю та нанесла близько 5-6 ударів ногами в ділянку голови ОСОБА_5", – йдеться у вироку.

Потерпіла отримала травми у вигляді: рани лобової ділянки справа, рана правої скроневої та рана і садно правої тім`яної ділянки волосистої частини голови; синець потиличної ділянки волосистої частини голови справа, що поширюється на верхньо-зовнішні відділи задньої поверхні шиї; синець на чолі зліва, що поширюється на ділянку надбрівної дуги і верхню повіку лівого ока; синець верхньої повіки правого ока; синці правих передпліччя і кисті, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров`я.

Обвинувачена свою провину у суді визнала повністю. Зазначила, що щиро кається та намагалася примиритися з потерпілою, однак остання відмовилася.

Потерпіла зазначила, що відмовилася примиритися з обвинуваченою. Щодо міри покарання покладається на думку суду. Майнової та моральної шкоди їй не заподіяно. Вимог щодо відшкодування шкоди не має.

Дослідивши обставини події суд прийшов до висновку – визнати підсудну винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України, та призначити їй покарання у виді штрафу в дохід держави 850 грн.

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