При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснило нюанси встановлення випробувального терміну для неповнолітніх працівників.

Так, Кодекс законів про працю України забороняє встановлювати випробувальний термін працівникам, котрим не виповнилося 18 років. Але це в мирний час.

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX).

Встановлення випробувального терміну не є обов’язком роботодавця, це його право. Законодавство про працю поширюється на працівників і в період випробування.

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