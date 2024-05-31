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Нюанси встановлення випробувального терміну для неповнолітніх працівників

23:12, 31 травня 2024
При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.
Нюанси встановлення випробувального терміну для неповнолітніх працівників
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснило нюанси встановлення випробувального терміну для неповнолітніх працівників.

Так, Кодекс законів про працю України забороняє встановлювати випробувальний термін працівникам, котрим не виповнилося 18 років. Але це в мирний час.

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX).

Встановлення випробувального терміну не є обов’язком роботодавця, це його право. Законодавство про працю поширюється на працівників і в період випробування.

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