При заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытаниях при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области объяснило нюансы установления испытательного срока для несовершеннолетних работников.

Так, Кодекс законов о труде Украины запрещает устанавливать испытательный срок работникам, которым не исполнилось 18 лет. Но это в мирное время.

При заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытаниях при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников (ст. 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-IX).

Установление испытательного срока не обязанность работодателя, это его право. Законодательство о труде распространяется на работников и в период испытания.

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