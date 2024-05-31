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Повалила на землю и била ногами: жительница Тернополя получила штраф за избиение знакомой

23:30, 31 мая 2024
Обвиняемая свою вину в суде признала полностью и сказала, что пыталась примириться с потерпевшей, однако последняя отказалась.
Повалила на землю и била ногами: жительница Тернополя получила штраф за избиение знакомой
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В Тернополе судили женщину, избившую свою знакомую. Ей назначен штрав в 850 гривен. Соответствующее решение вынес Тернопольский горрайонный суд.

Обстоятельства дела №607/7233/24

Событие произошло 24 января 2024 около 02.30 час. Обвиняемая, находившаяся на территории хозяйства, где проживает потерпевшая, причинила последний телесное повреждение.

"Схватила сзади за волосы потерпевшую повалила ее на землю и нанесла около 5-6 ударов ногами в участок головы", – говорится в приговоре.

Потерпевшая получила травмы в виде: раны лобного участка справа, рана правой височной и рана и ссадины правой теменной области волосистой части головы; синяк затылочного участка волосистой части головы справа, распространяющийся на верхне-наружные отделы задней поверхности шеи; синяк во главе слева, распространяющийся на участок надбровной дуги и верхнее веко левого глаза; синяк верхнего века правого глаза; кровоподтеки правых предплечий и кисти, которые по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям с кратковременным расстройством здоровья.

Обвиняемая свою вину в суде признала полностью. Она отметила, что искренне раскаивается и пыталась примириться с потерпевшей, однако последняя отказалась.

Потерпевшая отметила, что отказалась примириться с обвиняемой. Относительно меры наказания возлагается на мнение суда. Имущественный и моральный вред ей не причинен. Требований по возмещению ущерба нет.

Исследовав обстоятельства происшествия, суд пришел к выводу – признать подсудимую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства 850 грн.

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