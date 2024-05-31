На порталі Дія з’явиться послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади

Мінцифра запускає послугу оновлення даних у Реєстрі територіальної громади в Дії.

Джерело фото: visitukraine

Скоро на порталі Дія буде доступна послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Цей реєстр містить інформацію про українців та їхнє місце проживання. Нова послуга буде корисною тим, у кого:

не формується витяг про місце проживання;

є помилка в місці проживання в паспорті у Дії;

змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витягу.

Зараз можна долучитися до бета-тесту послуги, якщо у вас є:

ID-картка чи біометричний закордонний паспорт;

податковий номер.

На цьому етапі послуга доступна по всій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Зокрема, у таких областях:

Харківська: Дворічанська, Вовчанська громади;

Запорізька: Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;

Херсонська: Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецька: Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

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