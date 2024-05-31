На порталі Дія з’явиться послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади

Скоро на порталі Дія буде доступна послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Цей реєстр містить інформацію про українців та їхнє місце проживання. Нова послуга буде корисною тим, у кого:
Зараз можна долучитися до бета-тесту послуги, якщо у вас є:
На цьому етапі послуга доступна по всій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Зокрема, у таких областях:
Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.
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