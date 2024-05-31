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На порталі Дія з’явиться послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади

21:20, 31 травня 2024
Мінцифра запускає послугу оновлення даних у Реєстрі територіальної громади в Дії.
На порталі Дія з’явиться послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади
Джерело фото: visitukraine
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Скоро на порталі Дія буде доступна послуга актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Цей реєстр містить інформацію про українців та їхнє місце проживання. Нова послуга буде корисною тим, у кого:

  • не формується витяг про місце проживання;
  • є помилка в місці проживання в паспорті у Дії;
  • змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витягу.

Зараз можна долучитися до бета-тесту послуги, якщо у вас є:

  • ID-картка чи біометричний закордонний паспорт;
  • податковий номер.

На цьому етапі послуга доступна по всій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Зокрема, у таких областях:

  • Харківська: Дворічанська, Вовчанська громади;
  • Запорізька: Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;
  • Херсонська: Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
  • Донецька: Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

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