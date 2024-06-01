Продавал несуществующую одежду и обувь: в Ровенской области мошенник проведет за решеткой 5 лет

Мужчина размещал объявления о продаже несуществующего товара, а когда клиенты сбрасывали на банковскую карту задаток – злоумышленник просто их блокировал.

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В Ровенской судили мошенника, который продавал несуществующий товар через интернет. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Отмечается, что прокурор Дубенской окружной прокуратуры в суде доказал вину дубенчанина в кражах, мошенничестве, а также нарушении правил административного надзора (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ст. 395 УК Украины).

Приговором Дубенского горрайонного суда злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Так, 42-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, «зарабатывал» воровством и жульничал в интернете. На одной из торговых интернет-площадок он размещал объявления о продаже несуществующей одежды и обуви, а когда клиенты сбрасывали на банковскую карту задаток – злоумышленник просто их блокировал. Таким образом мужчина обманул 8 человек.

В суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Пока решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Прокуратура призвала граждан быть внимательными и осмотрительными при покупке товаров через интернет. Следует доверять только проверенным магазинам, а при переводе средств пользоваться безопасными сервисами оплаты.

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