Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити з 1 червня

Від 1 червня диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі побутові споживачі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт/год.

Фото: 24tv.ua

В Україні з 1 червня запроваджуються нові тарифи на електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня, передає «Економічна правда».

Так, єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде, як повідомляли раніше в Міненерго, – усі українці мають платити вказану ціну за кВт/год.

Вказано, що тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

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