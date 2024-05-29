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Тариф на електроенергію підвищать: скільки доведеться платити з 1 червня

14:59, 29 травня 2024
Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень, - повідомили у ЗМІ.
Тариф на електроенергію підвищать: скільки доведеться платити з 1 червня
Фото: Кабмін
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В Україні зросте тариф на електроенергію з 1 червня. Для тих, хто споживає більше 100 кВт*год на місяць, ціна значно збільшиться. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що відповідне рішення Кабінет Міністрів планує ухвалити 30 травня.

"З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім - 2,64 гривень, на все, що більше буде новий тариф - 4,8 гривень", - пише видання. 

Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 грн.

Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень).

Як повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

 Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

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