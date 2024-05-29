У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

Він став 22-м центром такого типу в Україні.

Джерело фото: Міноборони

У Миколаєві відкрився уже 22 в Україні Центр рекрутингу української армії. Наразі там пропонують більше 10 000 вакансій у різні підрозділи Сил оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони та зазначили, що станом на сьогодні за кілька місяців до таких центрів рекрутингу по всій країні звернулися уже понад 6 000 осіб, 1 800 з яких знаходяться на різних етапах рекрутингу.

Зв'язатися з центром у Миколаєві для отримання інформації можна за телефоном – 098 628 53 51 або через месенджери.

«Мета центрів – зорієнтувати людину, допомогти побороти страхи та знайти своє місце в Силах оборони. Це сервіс для людини, де рекрутери надають всю необхідну інформацію та супроводжують на всіх етапах долучення до Сил оборони», — пояснює Уповноважений з питань рекрутингу Міністерства оборони України Олексій Бежевець.

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